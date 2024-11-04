Россиянки набрали 78 очков в 7-м туре турецкой Лиги Султанлар

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В Турции завершился 7-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 78 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Сигорта Шоп» со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:17). Россиянки принесли команде по 14 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Сарыер» Натальи Кротковой со счётом 3:0 (25:13, 25:14, 25:19). Кочурина вышла на площадку в третьем сете и завоевала одно очко, Кроткова принесла команде семь очков.

«Бахчеливлер» Полины Шемановой со счётом 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:20, 15:9) одержал победу над «Арас Карго». Россиянка набрала 12 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой нанёс первое поражение в сезоне «Фенербахче». Матч завершился со счётом 3:2 (25:23, 14:25, 23:25, 25:17, 15:10). Россиянка набрала 30 очков и стала самым результативным игроком встречи.

После 7-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой поднялся с пятой на третью позицию в турнирной таблице. «Кузейбору» Лазаревой и Курило и «Бахчеливлер» Шемановой сохранили свои позиции — шестое и седьмое места соответственно. «Зерен Спор» Кочуриной поднялся на одну строчку вверх и занимает девятое место, а «Сарыер» Кротковой остался на последнем, 14-м месте.