Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянки набрали 78 очков в 7-м туре турецкой Лиги Султанлар

Россиянки набрали 78 очков в 7-м туре турецкой Лиги Султанлар
Аудио-версия:
Комментарии

В Турции завершился 7-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 78 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Сигорта Шоп» со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:17). Россиянки принесли команде по 14 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Сарыер» Натальи Кротковой со счётом 3:0 (25:13, 25:14, 25:19). Кочурина вышла на площадку в третьем сете и завоевала одно очко, Кроткова принесла команде семь очков.

«Бахчеливлер» Полины Шемановой со счётом 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:20, 15:9) одержал победу над «Арас Карго». Россиянка набрала 12 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой нанёс первое поражение в сезоне «Фенербахче». Матч завершился со счётом 3:2 (25:23, 14:25, 23:25, 25:17, 15:10). Россиянка набрала 30 очков и стала самым результативным игроком встречи.

После 7-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой поднялся с пятой на третью позицию в турнирной таблице. «Кузейбору» Лазаревой и Курило и «Бахчеливлер» Шемановой сохранили свои позиции — шестое и седьмое места соответственно. «Зерен Спор» Кочуриной поднялся на одну строчку вверх и занимает девятое место, а «Сарыер» Кротковой остался на последнем, 14-м месте.

Материалы по теме
Только две россиянки смогли набрать очки в 6-м туре итальянской Серии А1
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android