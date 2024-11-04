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Терзич – о первом поражении «Локомотива» в сезоне: Калининграду без Парубец нужно время

Терзич – о первом поражении «Локомотива» в сезоне: Калининграду без Парубец нужно время
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Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» нанёс первое поражение в сезоне «Локомотиву» в рамках 8-го тура женской Суперлиги сезона-2024/2025. После победы со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:13) главный тренер казанской команды Зоран Терзич рассказал, что необходимо калининградкам и московскому «Динамо» для качественной игры.

«Да, я доволен. Сегодня мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть.

Есть ли у «Динамо-Ак Барс» отрыв в качестве от других команд Суперлиги? Думаю, нет. Невозможно говорить о качестве, когда у соперника играют такие игроки, как Каракурт, Воронкова, Пипунырова.

Нельзя сказать, что у нас игроки качественнее, чем у них. Просто в этом моменте Казань с начала сезона играет лучше остальных команд. Например, московское «Динамо» – у них новая команда, им нужно время. Калининграду без Парубец тоже нужно время, чтобы играть так же, как в прошлом году», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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