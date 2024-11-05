АСК обыграл МГТУ. Это первая победа нижегородцев в Суперлиге-2024/2025

Вчера в стартовом матче 10-го тура мужской Суперлиги нижегородский АСК на выезде обыграл московский МГТУ — 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 28:26).

Для нижегородцев эта победа стала первой в сезоне Суперлиги. Благодаря этому успеху АСК покинул последнюю строчку в турнирной таблице, опередив МГТУ и оренбургский «Нефтяник». Самым результативным игроком матча стал диагональный гостей Павел Железняков, набравший 24 очка.

Ранее нижегородский клуб остался без легионера — команду покинул кубинский центральный блокирующий Хавьер Консепсион.

В следующем туре АСК на своей площадке сыграет с московским «Динамо», а МГТУ на выезде сразится с уфимским «Динамо-Уралом».