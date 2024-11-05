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АСК обыграл МГТУ. Это первая победа нижегородцев в Суперлиге-2024/2025

АСК обыграл МГТУ. Это первая победа нижегородцев в Суперлиге-2024/2025
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Вчера в стартовом матче 10-го тура мужской Суперлиги нижегородский АСК на выезде обыграл московский МГТУ — 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 28:26).

Для нижегородцев эта победа стала первой в сезоне Суперлиги. Благодаря этому успеху АСК покинул последнюю строчку в турнирной таблице, опередив МГТУ и оренбургский «Нефтяник». Самым результативным игроком матча стал диагональный гостей Павел Железняков, набравший 24 очка.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
1 : 3
АСК
Нижний Новгород
МГТУ: Бестужев, Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко

Ранее нижегородский клуб остался без легионера — команду покинул кубинский центральный блокирующий Хавьер Консепсион.

В следующем туре АСК на своей площадке сыграет с московским «Динамо», а МГТУ на выезде сразится с уфимским «Динамо-Уралом».

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