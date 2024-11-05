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«Там прыгают такие монстры». Связующий «Динамо-Урал» — о встрече с «Локомотивом»

«Там прыгают такие монстры». Связующий «Динамо-Урал» — о встрече с «Локомотивом»
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Связующий «Динамо-Урал» Андрей Ушков рассказал о предстоящей встрече с новосибирским «Локомотивом» в рамках 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2024/2025.

«Локомотив» — сильный соперник, старающийся вести игру через центр сетки вне зависимости от того, кто пасует. Там прыгают такие монстры, их нельзя не использовать. Что касается смены связующих, да, наверное, уход Кости Абаева – потеря для Новосибирска. Но они показывают сейчас с Игорем Кобзарем прекрасную игру – я недавно видел статистику, у «Локо» отличная командная атака, чуть ли не лучшая в PARI Суперлиге. Думаю, они в поиске своего идеального волейбола и рано или поздно найдут его. Игра будет сложная, мы настраиваемся на неё – будем биться», – приводит слова Ушкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Матч между «Динамо-Урал» и «Локомотивом» пройдёт 6 ноября в 15:00 мск на домашней площадке новосибирцев.

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