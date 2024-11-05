«Ленинградка» одержала домашнюю победу над «Динамо-Метар» в женской Суперлиге

Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-Метар» (Челябинск) в 11-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:22).

В следующем туре «Ленинградка» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород), а «Динамо-Метар» встретится с саратовским «Протоном».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».