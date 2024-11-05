«Ленинградка» одержала домашнюю победу над «Динамо-Метар» в женской Суперлиге
Поделиться
Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-Метар» (Челябинск) в 11-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:22).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
В следующем туре «Ленинградка» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород), а «Динамо-Метар» встретится с саратовским «Протоном».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
Комментарии
- 5 ноября 2024
-
20:57
-
17:22
-
13:27
- 4 ноября 2024
-
23:25
-
23:05
-
22:47
-
22:15
-
14:38
-
13:56
-
13:24
-
12:54
-
12:25
- 3 ноября 2024
-
20:45
-
19:45
-
19:30
-
19:11
-
09:40
- 2 ноября 2024
-
21:30
-
21:03
-
17:30
-
16:29
-
10:00
- 1 ноября 2024
-
20:29
-
19:40
-
17:43
-
17:34
-
16:47
- 31 октября 2024
-
19:32
-
19:12
-
13:13
-
12:32
- 29 октября 2024
-
23:18
-
13:04
- 28 октября 2024
-
20:55
-
17:27