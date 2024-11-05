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«Ленинградка» одержала домашнюю победу над «Динамо-Метар» в женской Суперлиге

«Ленинградка» одержала домашнюю победу над «Динамо-Метар» в женской Суперлиге
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Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-Метар» (Челябинск) в 11-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович

В следующем туре «Ленинградка» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород), а «Динамо-Метар» встретится с саратовским «Протоном».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Таблица женской Суперлиги
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