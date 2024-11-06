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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 6 ноября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, продолжится мужская волейбольная PARI Суперлига-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го тура.

Мужская Суперлига-2024/2025. Расписание 10-го тура:

  • 15:00. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо-Урал» (Уфа);
  • 16:00. «Зенит-Казань» (Казань) - «Газпром-Югра» (Сургут);
  • 17:00. «Нефтяник» (Оренбург) - «Кузбасс» (Кемерово);
  • 17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) - «Енисей» (Красноярск);
  • 19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - «Белогорье» (Белгород);
  • 19:30. «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) - «НОВА» (Новокуйбышевск).

Ранее в стартовом матче 10-го тура мужской Суперлиги нижегородский АСК на выезде обыграл московский МГТУ — 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 28:26).

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