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Новосибирский «Локомотив» в пяти сетах обыграл «Динамо-Урал» в 10-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в пяти сетах обыграл «Динамо-Урал» в 10-м туре Суперлиги
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Завершился матч 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-Урал» (Уфа) и «Локомотив» из Новосибирска. Игра завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:13) в пользу «Локомотива».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
06 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо-Урал
Уфа
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Аношко, Тебенихин

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-Урал» дома сразится с МГТУ из Москвы. Новосибирский «Локомотив» на выезде сыграет с командой «Белогорье» (Белгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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