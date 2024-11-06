Новосибирский «Локомотив» в пяти сетах обыграл «Динамо-Урал» в 10-м туре Суперлиги

Завершился матч 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-Урал» (Уфа) и «Локомотив» из Новосибирска. Игра завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:13) в пользу «Локомотива».

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-Урал» дома сразится с МГТУ из Москвы. Новосибирский «Локомотив» на выезде сыграет с командой «Белогорье» (Белгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.