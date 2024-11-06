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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги
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Завершился матч 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит-Казань» и «Газпром-Югра» из Сургута. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:20) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
06 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут

В следующем туре мужской Суперлиги «Зенит-Казань» дома сразится с «Нефтяником» из Оренбурга. «Газпром-Югра» на выезде сыграет с командой «Нова» (Новокуйбышевск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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