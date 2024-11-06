«Белогорье» одержало уверенную победу над «Динамо-ЛО» в 10-м туре мужской Суперлиги

Закончился матч 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:23) в пользу белгородской команды.

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» на выезде сразится с «Енисеем» из Красноярска. «Белогорье» дома сыграет с новосибирским «Локомотивом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.