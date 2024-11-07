Определились полуфиналисты женского Кубка России по волейболу

Вчера, 6 ноября, состоялись матчи 1/4 финала женского Кубка России. Их результаты выглядят следующим образом:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 25:18). Первый матч — 3:0;

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:16). Первый матч — 3:0;

«Динамо М» (Москва) – «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (22:25, 25:17, 25:17, 15:25, 15:4). Первый матч — 3:0.

По итогу этих встреч определились полуфинальные пары женского Кубка России по волейболу: