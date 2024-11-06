«Зенит» разгромил «Нову» в 10-м туре чемпионата России
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Закончился матч 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Нова» из Новокуйбышевска. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:14) в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Аксютин, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Аршинов
В следующем туре мужской Суперлиги «Нова» дома сразится с «Газпромом-Югра» из Сургута. «Зенит» дома сыграет с АСК из Нижнего Новгорода.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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