«Зенит» разгромил «Нову» в 10-м туре чемпионата России

Закончился матч 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Нова» из Новокуйбышевска. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:14) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В следующем туре мужской Суперлиги «Нова» дома сразится с «Газпромом-Югра» из Сургута. «Зенит» дома сыграет с АСК из Нижнего Новгорода.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.