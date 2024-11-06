Мужская Суперлига: результаты игрового дня 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, очередными матчами продолжилась мужская волейбольная PARI Суперлига-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч 10-го тура.
Мужская Суперлига-2024/2025. Результаты 10-го тура:
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (23:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:13);
«Зенит-Казань» (Казань) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:20);
«Нефтяник» (Оренбург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:23, 25:23, 18:25, 25:20);
«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (19:25, 25:17, 23:25, 26:20, 15:9);
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (18:25, 18:25, 23:25);
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:15, 25:14).