«Ошибается тот, кто боится ошибиться». Алекно — о победе «Зенита» в 10-м туре Суперлиги

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своих подопечных над «Новой» из Новокуйбышевска в матче 10-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:14).

«У меня сегодня было три связующих. В моей жизни было всё, но троих связующих — нет. Если убрать шутки, нам важна каждая победа. Не имеет значения, какая команда стоит напротив. Сегодняшняя победа очень важна. Мы выполнили свою работу, хотя первая партия и начало второй были скомканы. В «Нове» – ответственные игроки. Ошибается тот, кто боится ошибиться», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

В следующем туре мужской Суперлиги «Нова» дома сразится с «Газпромом-Югра» из Сургута. «Зенит» дома сыграет с АСК из Нижнего Новгорода.