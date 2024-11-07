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«Ошибается тот, кто боится ошибиться». Алекно — о победе «Зенита» в 10-м туре Суперлиги

«Ошибается тот, кто боится ошибиться». Алекно — о победе «Зенита» в 10-м туре Суперлиги
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своих подопечных над «Новой» из Новокуйбышевска в матче 10-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:14).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Аксютин, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Аршинов

«У меня сегодня было три связующих. В моей жизни было всё, но троих связующих — нет. Если убрать шутки, нам важна каждая победа. Не имеет значения, какая команда стоит напротив. Сегодняшняя победа очень важна. Мы выполнили свою работу, хотя первая партия и начало второй были скомканы. В «Нове» – ответственные игроки. Ошибается тот, кто боится ошибиться», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

В следующем туре мужской Суперлиги «Нова» дома сразится с «Газпромом-Югра» из Сургута. «Зенит» дома сыграет с АСК из Нижнего Новгорода.

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