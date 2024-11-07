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«У Сургута свои задачи». Вербов — о победе казанского «Зенита» в 10-м туре Суперлиги

«У Сургута свои задачи». Вербов — о победе казанского «Зенита» в 10-м туре Суперлиги
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над «Газпромом-Югра» в 10-м туре мужской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:20).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
06 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут

«Очень рад за Енина, который очень хорошо выглядел, в том числе с точки зрения его языка тела. Так, как нам хотелось. Так, как мы в принципе требуем друг от друга. Да и по всем элементам, по качеству игры вообще никаких вопросов к нему нет. В остальном, наверное, смысла нет много говорить про игру. У Сургута свои задачи. Дима Волков тоже молодец, он уверенность придал тому же Владу, который рядышком стоит», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

В следующем туре мужской Суперлиги «Зенит-Казань» дома сразится с «Нефтяником» из Оренбурга. «Газпром-Югра» на выезде сыграет с командой «Нова» (Новокуйбышевск).

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