Алексей Спиридонов сменил клуб в чемпионате Катара

36-летний российский доигровщик Алексей Спиридонов подписал контракт с катарским клубом «Аль-Райан». Это уже третий клуб волейболиста в этой стране. Ранее он выступал за «Аль-Ахли» (2020–2023) и «Аль-Араби» (2023/2024).

«Руководство решило разорвать со мной контракт. Я не понял, почему так произошло. После расторжения контракта я уехал из офиса и через 20 минут подписался с «Аль-Райяном». Задача – побеждать во всех турнирах», – сказал Спиридонов в интервью телеканалу «Матч!».

В прошлом сезоне Спиридонов вместе с «Аль-Араби» стал чемпионом и обладателем Кубка Катара. В финале его команда тогда обыграла новый клуб россиянина — «Аль-Райян».