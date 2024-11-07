Россиянка Маркова стала MVP матча Лиги чемпионов «Вакифбанк» — «Камник»

Российская доигровщица Марина Маркова стала MVP матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором её «Вакифбанк» победил словенский «Камник» со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:15, 25:12). На счету россиянки 20 очков, из которых 12 брейковые, при показателе полезности «+17». Маркова реализовала 68% своих атак при эффективности 58%, поставила пять блоков и отметилась двумя эйсами.

В другом матче дня итальянский «Скандиччи» обыграл румынский «Волунтари» — 3:0 (25:20, 25:20, 25:12). Российская доигровщица итальянской команды Анна Котикова выходила на замену во всех трёх партиях и набрала два очка, оба — в атаке.