«От нас отлетало, как от кирпичей». Куркаев — о победе «Локомотива» над «Динамо-Урал»

Капитан новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев после победы на тай-брейке в матче с уфимским «Динамо-Урал» в рамках 10-го тура мужской российской Суперлиги сезона-2024/2025 оценил игру своей команды.

«В четвёртом сете вели, придавили нас подачей, сделали камбэк, на тай-брейк ушли заведённые. Мы вкатывались, думали, как играть, от нас отлетало, как от кирпичей. Пламен уже сказал: «Что вы стоите, думайте, как обыграть – делайте то, что умеете». Сняли эту ответственность, где-то сыграли блок-защиту, забили доигровку, когда отпустили ситуацию.

Есть партии, где мы выигрываем и проигрываем с отрывом. Нестабильность нужно убирать. Это наша неуверенность – мяч летит, мы думаем, почему мы проиграли до этого. Неважно, какой счёт – пятый сет это показал, мы можем переломить ход матча и показывать свою игру.

С Савиным даже успели «сцепиться», испортил нам всю малину. Он молодец, показал хорошую игру, его выход порадовал болельщиков. В Уфе будет бороться за реванш, до этого ещё нужно дожить», – приводит слова Куркаева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.