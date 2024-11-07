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«Бог волейбола наградил победой». Диагональный «Нефтяника» — о матче с «Кузбассом»

«Бог волейбола наградил победой». Диагональный «Нефтяника» — о матче с «Кузбассом»
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Диагональный оренбургского «Нефтяника» Ильнур Рахматуллин, который в день матча с кемеровским «Кузбассом» в рамках 10-го тура мужской российской Суперлиги отмечал свой день рождения, прокомментировал игру команды и победу над соперником со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 18:25, 25:20).

«День рождения не чувствовался до последнего свистка, настраивались на игру, на борьбу. Долгожданная победа, перетерпели, упорно работаем. Рад, что бог волейбола наградил нас такой победой!

В третьей партии соперник усилил подачу — подавал достаточно агрессивно, по углам, где-то мы ослабили хватку. В четвёртой партии настроились, «на зубах». Мы хотим, работаем, стремимся ежедневно с большой самоотдачей. Очень рад – это наша общая победа, всей команды, каждый приложил большое количество сил и эмоций», – приводит слова Рахматуллина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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