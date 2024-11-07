Корней Эннс — о поражении «Факела Ямал»: это не молодость, просто плохо играем

Диагональный волейбольного клуба «Факел Ямал» из Нового Уренгоя Корней Эннс прокомментировал результат встречи с «Енисеем» в рамках 10-го тура мужской российской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9) в пользу красноярцев.

«Пятую партию мы начали с ошибок. Если бы сыграли почище, было бы поинтереснее, конечно, но, к сожалению, начали с неуверенного приёма, с неуверенной атаки, а на той стороне ребята сумели реализовать свои доигровки. В итоге мы получили 2:7, а это приличное отставание.

Вообще, мы совершаем слишком много своих ошибок, играем настолько грязно, что, в каком бы элементе ни прибавили, всё это отдаём ошибками без шансов.

Но давайте не будем про то, что ошибки связаны с молодостью. Я устал уже рассказывать про неё в каждом интервью после поражений. Сегодня вторую и четвёртую партию играли с минимальным количеством своих ошибок, а другие сеты — очень плохо. Мы не помолодели к пятой партии, а ошибок там получилось больше всего. Нет, это не молодость, просто плохо играем», – приводит слова Эннса пресс-служба ВФВ на официальном сайте.