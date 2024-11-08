Стало известно, где пройдёт женский чемпионат Европы — 2026 по волейболу

Женский чемпионат Европы 2026 года по волейболу пройдёт в Турции, Чехии, Азербайджане и Швеции. Об этом сообщает Европейская конфедерация волейбола (CEV).

Групповая стадия турнира пройдёт на территории всех стран-организаторов, а четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал примет Турция.

Европейское первенство четвёртый раз подряд будет проводиться в четырёх странах с участием 24 национальных сборных команд стран-членов CEV. В данный момент уже известны 12 команд-участниц турнира. Кроме четырёх сборных, представляющих страны-хозяйки чемпионата, на турнире сыграют восемь лучших команд по итогам предыдущего первенства (Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина, Словакия). 12 команд преодолеют отбор по результатам квалификационного турнира, который стартовал 17 августа 2024 года и завершится 9 августа 2025 года.

Сборная России 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине была отстранена FIVB и CEV от всех соревнований на неопределённый срок.