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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» и вышел в полуфинал Кубка России

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» и вышел в полуфинал Кубка России
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Сегодня, 9 ноября, новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» (Белгород) в ответном четвертьфинальном матче Кубка России — 2024. Счёт встречи — 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) в пользу «Локомотива».
В первом четвертьфинальном матче победу одержали волейболисты «Белогорья» со счётом 3:2 (17:25, 25:23, 25:23, 17:25, 7:25). Таким образом, «Локомотив» отправился в полуфинал турнира.

Кубок России (м) . 1/4 финала. 2-й матч
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Локомотив: Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

В воскресенье, 10 ноября, состоятся две встречи 1/4 финала, где сыграют «Кузбасс» (Кемерово) и «Енисей» (Красноярск), а также казанский «Зенит» и санкт-петербургский «Зенит». В понедельник, 11 ноября, пройдёт второй матч московского «Динамо» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

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