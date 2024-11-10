Женская Суперлига: расписание игрового дня 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, стартует 9-й тур женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 9-й тур:

14:00 мск. «Омичка» (Омск) — «Динамо» (Краснодар);

15:00 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

17:00 мск. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Минчанка» (Минск, Беларусь).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».