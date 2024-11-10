«Кузбасс» обыграл «Енисей» в «золотом» сете и вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

В Кемерове завершился ответный матч 1/4 финала Кубка России по волейболу, в котором встречались местный «Кузбасс» и «Енисей» из Красноярска. Игра закончилась со счётом 3:1 (23:25, 28:26, 25:13, 25:18) в пользу хозяев площадки.

С таким же счётом по партиям победу в первом матче одержали красноярские волейболисты — 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:19). В серии установилась ничья 1-1, а в «золотом» сете сильнее оказались кемеровчане — 15:13.

Ранее в полуфинальную стадию пробились волейболисты новосибирского «Локомотива», по сумме двух матчей обыгравшие «Белогорье».

Матчи полуфинала Кубка проводятся 30 ноября-1 декабря и 7-8 декабря, до двух побед, при необходимости с «золотым» сетом.