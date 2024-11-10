«Кузбасс» обыграл «Енисей» в «золотом» сете и вышел в полуфинал Кубка России по волейболу
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В Кемерове завершился ответный матч 1/4 финала Кубка России по волейболу, в котором встречались местный «Кузбасс» и «Енисей» из Красноярска. Игра закончилась со счётом 3:1 (23:25, 28:26, 25:13, 25:18) в пользу хозяев площадки.
Кубок России (м) . 1/4 финала. 2-й матч
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин
С таким же счётом по партиям победу в первом матче одержали красноярские волейболисты — 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:19). В серии установилась ничья 1-1, а в «золотом» сете сильнее оказались кемеровчане — 15:13.
Ранее в полуфинальную стадию пробились волейболисты новосибирского «Локомотива», по сумме двух матчей обыгравшие «Белогорье».
Матчи полуфинала Кубка проводятся 30 ноября-1 декабря и 7-8 декабря, до двух побед, при необходимости с «золотым» сетом.
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