Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» на выезде уступила челябинскому «Динамо-Метар» в матче женской Суперлиги

«Уралочка-НТМК» на выезде уступила челябинскому «Динамо-Метар» в матче женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области проиграл команде «Динамо-Метар» (Челябинская область) в гостевом матче 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 27:25) в пользу уральского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 9-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

«Уралочка-НТМК» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо-Метар», набравшее 16 очков, находится на четвёртой строчке, опережая уральскую команду из-за большего количества побед.

В другом матче 9-го тура омская «Омичка» дома уступила краснодарскому «Динамо» — 1:3 (16:25, 21:25, 25:20, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица чемпионата России
Календарь чемпионата России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android