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«Уралочка-НТМК» на выезде уступила челябинскому «Динамо-Метар» в матче женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области проиграл команде «Динамо-Метар» (Челябинская область) в гостевом матче 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 27:25) в пользу уральского клуба.

«Уралочка-НТМК» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо-Метар», набравшее 16 очков, находится на четвёртой строчке, опережая уральскую команду из-за большего количества побед.

В другом матче 9-го тура омская «Омичка» дома уступила краснодарскому «Динамо» — 1:3 (16:25, 21:25, 25:20, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».