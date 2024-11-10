Казанский «Зенит» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в 1/4 финала Кубка России
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В Казани завершился ответный матч 1/4 финала Кубка России по волейболу, в котором встречались местный «Зенит» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:19, 24:26, 30:28, 26:24) в пользу хозяев площадки.
Кубок России (м) . 1/4 финала. 2-й матч
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
В первом матче победу одержали казанские волейболисты с таким же счётом по партиям— 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22).
Ранее в полуфинальную стадию пробились волейболисты новосибирского «Локомотива», по сумме двух матчей обыгравшие «Белогорье», а также кемеровский «Кузбасс», который одолел «Енисей».
Матчи полуфинала Кубка состоятся 30 ноября-1 декабря и 7-8 декабря до двух побед, при необходимости с «золотым» сетом.
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