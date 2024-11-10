Казанский «Зенит» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в 1/4 финала Кубка России

В Казани завершился ответный матч 1/4 финала Кубка России по волейболу, в котором встречались местный «Зенит» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:19, 24:26, 30:28, 26:24) в пользу хозяев площадки.

В первом матче победу одержали казанские волейболисты с таким же счётом по партиям— 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22).

Ранее в полуфинальную стадию пробились волейболисты новосибирского «Локомотива», по сумме двух матчей обыгравшие «Белогорье», а также кемеровский «Кузбасс», который одолел «Енисей».

Матчи полуфинала Кубка состоятся 30 ноября-1 декабря и 7-8 декабря до двух побед, при необходимости с «золотым» сетом.