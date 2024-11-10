«Динамо-Ак Барс» выиграл девятый матч подряд в женской Суперлиге-2024/2025
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Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграл команду «Тулица» (Тульская область) в гостевом матче 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:22) в пользу казанского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 9-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
«Динамо-Ак Барс» не проиграло ни одного матча в нынешнем сезоне женской Суперлиги. Казанские волейболистки возглавляют турнирную таблицу с 27 очками.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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