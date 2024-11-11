Женская Суперлига: результаты игрового дня 10 ноября

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Вчера, 10 ноября, прошли пять матчей 9-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 9-й тур. 10 ноября:

«Динамо» (Краснодар) — «Омичка» (Омская область) — 3:1 (25:16, 25:21, 20:25, 25:20);

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:20, 25:23, 27:25);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:18, 25:14, 25:22);

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (21:25, 27:25, 25:18, 25:20);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:18, 25:16, 25:18).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».