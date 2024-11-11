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«Они творили жуткие вещи в защите». Алексей Вербов — о победе над «Зенитом» в Кубке России

«Они творили жуткие вещи в защите». Алексей Вербов — о победе над «Зенитом» в Кубке России
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» СПб (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

«Результат первой партии ещё больше раскрепостил Питер. Они творили какие-то жуткие вещи в защите. От Жени Гребенникова мы этого ожидаем, но от других игроков нечасто удаётся увидеть то, что у них получалось. Конечно, Игорь Тисевич внес свою лепту. У него совсем другой стиль игры, нам нужно было время, чтобы приноровиться. Не могу сказать, что мы с этим справились. Ключевое, наверное, тут, что мы больше сами с собой всё-таки боролись, чем с соперником. Плюс для нас, что мы умеем побеждать в ситуации, когда сложно», — подчеркнул Вербов.

Кубок России (м) . 1/4 финала. 2-й матч
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

В полуфинале «Зенит-Казань» встретится с новосибирским «Локомотивом».

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