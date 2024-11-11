«Они творили жуткие вещи в защите». Алексей Вербов — о победе над «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» СПб (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

«Результат первой партии ещё больше раскрепостил Питер. Они творили какие-то жуткие вещи в защите. От Жени Гребенникова мы этого ожидаем, но от других игроков нечасто удаётся увидеть то, что у них получалось. Конечно, Игорь Тисевич внес свою лепту. У него совсем другой стиль игры, нам нужно было время, чтобы приноровиться. Не могу сказать, что мы с этим справились. Ключевое, наверное, тут, что мы больше сами с собой всё-таки боролись, чем с соперником. Плюс для нас, что мы умеем побеждать в ситуации, когда сложно», — подчеркнул Вербов.

В полуфинале «Зенит-Казань» встретится с новосибирским «Локомотивом».