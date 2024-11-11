Алексей Вербов: «Зенит» СПб наведёт шороху в чемпионате России

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после домашней победы над «Зенитом» СПб (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России отдал должное сопернику.

«Стоит отдать должное «Зениту» СПб. Думаю, это была игра двух равных команд, но мы немножечко были лучше. Наверное, заслуженно всё-таки победили. Перетерпели эту сумасшедшую третью партию. В целом очень тяжёлый матч, он всю энергию вытащил из нас всех. Видно, что вообще все пустые, очень сложно нам далась эта игра. Очень рад, что она сложилась в нашу пользу.

Я уже не раз говорил, что «Зенит» СПб – команда, которая претендует на все титулы в сезоне. Пока у них не получилось, но самый главный турнир впереди – чемпионат России, плей-офф. Я думаю, что они точно наведут шороху в чемпионате», — отметил Вербов.

В полуфинале Кубка России «Зенит-Казань» встретится с новосибирским «Локомотивом».