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Алексей Вербов: «Зенит» СПб наведёт шороху в чемпионате России

Алексей Вербов: «Зенит» СПб наведёт шороху в чемпионате России
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после домашней победы над «Зенитом» СПб (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России отдал должное сопернику.

«Стоит отдать должное «Зениту» СПб. Думаю, это была игра двух равных команд, но мы немножечко были лучше. Наверное, заслуженно всё-таки победили. Перетерпели эту сумасшедшую третью партию. В целом очень тяжёлый матч, он всю энергию вытащил из нас всех. Видно, что вообще все пустые, очень сложно нам далась эта игра. Очень рад, что она сложилась в нашу пользу.

Кубок России (м) . 1/4 финала. 2-й матч
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Я уже не раз говорил, что «Зенит» СПб – команда, которая претендует на все титулы в сезоне. Пока у них не получилось, но самый главный турнир впереди – чемпионат России, плей-офф. Я думаю, что они точно наведут шороху в чемпионате», — отметил Вербов.

В полуфинале Кубка России «Зенит-Казань» встретится с новосибирским «Локомотивом».

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