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«Верона» Абаева потерпела второе подряд поражение в чемпионате Италии

«Верона» Абаева потерпела второе подряд поражение в чемпионате Италии
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«Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, в матче 7-го тура чемпионата Италии в на выезде уступила «Трентино» — 1:3. Россиянин вышел в стартовом составе и отыграл три сета, после чего его сменил Лука Спирито. За три партии Абаев набрал два очка – одно в атаке и одно на подаче.

Это поражение стало для «Вероны» вторым подряд. Теперь команда Радостина Стойчева занимает пятую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А1, выиграв четыре из семи матчей и набрав в них 12 очков. Лидирует «Перуджа», победившая во всех семи матчах, у этой команды 19 очков.

В следующем туре «Верона» 17 ноября на выезде встретится с «Монцей».

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