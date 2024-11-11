Зоран Терзич — об игре «Динамо-Ак Барс»: нет тренеров, которым бы это понравилось

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал результат встречи команды с «Тулицей» в рамках 9-го тура женской Суперлиги сезона-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:22) в пользу казанского клуба.

«Всегда очень рад, когда получается выиграть у «Тулицы», потому что здесь всегда очень сложно выигрывать. Прекрасно помню матч прошлого сезона, где мы уступили здесь 1:3. Хочу отметить соперника: у Тулы очень хорошая команда, и я абсолютно уверен, что они будут намного лучше выглядеть во второй части чемпионата.

А мы играли сегодня нестабильно. Были моменты, когда выступали очень хорошо и тактически, и технически. А в третьей партии почему-то расслабились и сами себе придумали сложности в концовке. Нет тренеров, которым бы это понравилось, потому обязательно поговорим с командой», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.