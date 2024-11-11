Россиянки набрали 52 очка в 8-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 8-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 52 очка.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Сарыером» Натальи Кротковой со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:23). Лазарева набрала 12 очков, Курило — шесть. Кроткова на площадку не вышла.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Бахчеливлер» Полины Шемановой со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:19). Кочурина набрала два очка, Шеманова — 10 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:20, 25:17) одержал победу над «Айдын Буюкшехир». Россиянка принесла команде 22 очка.

После 8-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой и «Кузейбору» Лазаревой и Курило сохранили свои позиции — третье и шестое места в турнирной таблице. «Бахчеливлер» Шемановой опустился на две строчки — девятое место. «Зерен Спор» Кочуриной поднялся на седьмую позицию, а «Сарыер» Кротковой остался на последнем, 14-м месте.