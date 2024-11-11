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Доигровщик «Белогорья» рассказал о влиянии российской Суперлиги на белорусский волейбол

Доигровщик «Белогорья» рассказал о влиянии российской Суперлиги на белорусский волейбол
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Белорусский доигровщик «Белогорья» Андрей Марченко рассказал, как участие солигорского «Шахтёра» в российской Суперлиге повлияло на развитие игроков из белорусских клубов.

«Начнём с того, что в сторону белорусского чемпионата мало кто смотрит. Да, Влад Бабкевич — он очень сильно выделялся. Его забрали. А мы — игроки, может быть, кто-то скажет, чуть ниже уровнем, зато с теми же стремлениями и мотивацией. И этот сезон нам невероятно помог!

На нас начали смотреть, чемпионатом Беларуси прилично заинтересовались — причём не только той командой, которая заявлена в российскую лигу. Увидели того же Илью Борило, например, который перешёл этим летом в «Динамо-ЛО» из гомельского клуба. То есть на Беларусь из России активно смотрят — агенты ведут перспективных игроков, работают с ними, и мы видим этих людей здесь», — приводит слова Марченко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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