«Да ё-мое, это круто!» Белорус Андрей Марченко — о переходе в «Белогорье»

Доигровщик волейбольного клуба «Белогорье» Андрей Марченко рассказал, какие ощущения испытал, когда вошёл в состав белгородской команды.

«Да ё-мое, это круто! Я попал в команду, где всё совершенно по-другому. Знаешь, ещё отношения классные — и в раздевалке, и с медицинским персоналом, и с руководством: все на одной волне, все хотят выигрывать. Когда я переходил в «Белогорье», моей главной целью были победы. В такой команде невозможно не стараться показывать себя вдвойне».

Напомним, 26-летний доигровщик Андрей Марченко перешёл в «Белогорье» после девяти лет в солигорском «Шахтёре». Марченко — семикратный чемпион Беларуси, шестикратный победитель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны в составе родного клуба.