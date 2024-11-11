Московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России после победы над «Динамо-ЛО»

В Москве завершился ответный матч четвертьфинала Кубка России по волейболу, в котором встречались местное «Динамо» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) в пользу хозяев площадки.

В первом матче волевую победу одержали волейболисты «Динамо-ЛО» со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:23, 19:25, 15:12).

Ранее в полуфинальную стадию пробились волейболисты новосибирского «Локомотива», кемеровский «Кузбасс» и казанский «Зенит». Матчи полуфинала Кубка России пройдут с 30 ноября по 1 декабря и с 7 по 8 декабря до двух побед, при необходимости — с «золотым» сетом.