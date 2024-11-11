Московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России после победы над «Динамо-ЛО»
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В Москве завершился ответный матч четвертьфинала Кубка России по волейболу, в котором встречались местное «Динамо» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) в пользу хозяев площадки.
Кубок России (м) . 1/4 финала. 2-й матч
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
В первом матче волевую победу одержали волейболисты «Динамо-ЛО» со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:23, 19:25, 15:12).
Ранее в полуфинальную стадию пробились волейболисты новосибирского «Локомотива», кемеровский «Кузбасс» и казанский «Зенит». Матчи полуфинала Кубка России пройдут с 30 ноября по 1 декабря и с 7 по 8 декабря до двух побед, при необходимости — с «золотым» сетом.
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