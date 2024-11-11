«Ленинградка» в волевой борьбе обыграла «Спарту» в 9-м туре женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над командой «Спарта» (Нижний Новгород) в гостевом матче 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (25:21, 33:31, 21:25, 21:25, 15:12) в пользу санкт-петербургского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 9-й тур
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Спарта
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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