«Ленинградка» в волевой борьбе обыграла «Спарту» в 9-м туре женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над командой «Спарта» (Нижний Новгород) в гостевом матче 9-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (25:21, 33:31, 21:25, 21:25, 15:12) в пользу санкт-петербургского клуба.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».