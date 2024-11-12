Россиянки показали худшее выступление за семь туров в итальянской Серии А1

В Италии завершился седьмой тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей только одна из россиянок смогла набрать 2 очка. Три спортсменки на площадку не вышли, две сыграли, но не набрали очков, а матч «Кунео», за которое выступает Анастасия Капралова, был перенесён на декабрь.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Пинероло» со счётом 0:3 (24:26, 18:25, 20:25). Россиянка набрала 2 очка.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 1:3 (16:25, 23:25, 25:23, 21:25) уступило «Имоко Конельяно». А «Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь одержал победу над «Ромой» со счётом 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:14). Обе россиянки очков не набрали.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за которое выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) одержало победу над «Бергамо». Антропова набрала 17 очков, Котикова на площадку не вышла.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Перуджей» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:22). Толок и Акимова в матче не участвовали.

«Кунео» Анастасии Капраловой проведёт встречу с «Иль Бизонте Фиренце» в рамках 7-го тура 11 декабря.

После 7-го тура итальянской Серии А1 «Новара» Толок и Акимовой и «Скандиччи» Котиковой и Антроповой сохранили свои позиции – третье и четвёртое места соответсвенно. «Валлефолья» Кобзарь поднялась на две позиции вверх – пятое место, «Кьери» Ляшко опустилось на одну позиции вниз – седьмое место. «Кунео» Капраловой и «Тальмассонс» Щербань сохранили 11-е и 12-е места соответсвенно.