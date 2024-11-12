Денис Богдан рассказал, что помогло «Динамо» выйти в полуфинал Кубка России

Доигровщик московского волейбольного клуба «Динамо» Денис Богдан после победы в матче с «Динамо-ЛО» в рамках 1/4 финала Кубка России со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) объяснил, что помогло москвичам выйти в полуфинал турнира.

«Могу сказать, что сегодня было проще, чем в Сосновом Бору, но здесь многое зависело от нашего настроя. Мы понимали, что эта игра очень многое решала. После поражения в первом матче не было нервозности, была хорошая спортивная злость, которую мы начали копить сразу после финального свистка встречи в Ленинградской области. Поэтому рад, что победили – разозлились на себя, на свою игру даже больше, чем на соперника», – приводит слова Богдана пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в первом матче «Динамо» уступило «Динамо-ЛО» со счётом 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:19, 12:15).