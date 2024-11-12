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«Как играть против Сапожкова?» Блокирующий «Динамо-ЛО» – о поражении в матче с «Динамо»

«Как играть против Сапожкова?» Блокирующий «Динамо-ЛО» – о поражении в матче с «Динамо»
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Блокирующий волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Соснового Бора Владимир Съёмщиков объяснил, почему его команда уступила московскому «Динамо» во втором матче четвертьфинала Кубка России.

«Прежде всего, хочу поздравить «Динамо» с победой. В Москве играть непросто, у хозяев всегда мощная поддержка. Сегодня у соперника полетела подача, нас отодвинули от сетки. Тяжело было играть против высокого блока. Не справились, прежде всего, с приемом и реализацией после сбитого мяча.

Как играть против Максима Сапожкова? Не знаю, откуда динамовцы его взяли, это просто монстр какой-то. В хорошем смысле, конечно, он меня поймет. Высокий, прыгучий. Когда мы играли в Сосновом Бору нам удалось затащить его в ситуацию, когда он устал к пятому сету, и у нас получилось выиграть. Сейчас же он восстановился, был полон сил и выдал хорошую игру», – приводит слова Съёмщикова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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