Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Белогорье» в 11-м туре Суперлиги

Завершился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» (Новосибирск) и «Белогорье» из Белгорода. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) в пользу новосибирского клуба.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (25 очков). «Белогорье» замыкает тройку лидеров чемпионата с 24 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.