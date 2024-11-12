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Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Белогорье» в 11-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Белогорье» в 11-м туре Суперлиги
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Завершился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» (Новосибирск) и «Белогорье» из Белгорода. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) в пользу новосибирского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
12 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Локомотив: Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (25 очков). «Белогорье» замыкает тройку лидеров чемпионата с 24 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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