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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 13 ноября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, продолжится 11-й тур мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 11-й тур.
Расписание матчей:

  • 15:00. «Динамо-Урал» – «МГТУ»;
  • 15:00. «Кузбасс» – «Факел Ямал»;
  • 15:00. «Енисей» – «Динамо-ЛО»;
  • 18:00. «НОВА» – «Газпром-Югра»;
  • 19:00. «Зенит-Казань» – «Нефтяник».

Ранее в матче 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Локомотивом» (Новосибирск) и «Белогорьем» из Белгорода победа осталась за представителями новосибирского клуба. Счёт — 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).

Календарь мужской Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2024/2025
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