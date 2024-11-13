Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Идёт высокая блондинка, и они просто в шоке от этого!» Арина Федоровцева о жизни в Китае

«Идёт высокая блондинка, и они просто в шоке от этого!» Арина Федоровцева о жизни в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

20-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая в Китае, рассказала, как на неё реагируют жители этой страны.

«Тут меня больше узнают не как игрока, а просто когда видят человека европейской внешности, они хотят сфотографироваться, они хотят буквально коснуться тебя. Я сталкивалась с этим. Вышла погулять в центре города, посетить достопримечательности — со мной за первый километр прогулки сфотографировались человек 10 как минимум. Не потому, что они знают меня как игрока, а просто из-за того, что идёт высокая блондинка, и они просто в шоке от этого!» — приводит слова волейболистки Sport24 со ссылкой на Vk Спорт.

Контракт 20-летней Федоровцевой с китайским клубом «Шанхай Брайт Юбест» рассчитан до февраля 2025 года, после чего она вернётся в турецкий «Фенербахче», с которым действует соглашение до 2027 года.

Материалы по теме
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android