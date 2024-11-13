Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

Закончился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и красноярский «Енисей». Игра завершилась со счётом 3:2 (25:22, 21:25, 20:25, 25:20, 15:13) в пользу «Динамо-ЛО».

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» дома сразится с кемеровским «Кузбассом». «Енисей» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.