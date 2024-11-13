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Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

Волейболисты «Динамо-ЛО» в пяти сетах обыграли «Енисей» в матче чемпионата России
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Закончился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и красноярский «Енисей». Игра завершилась со счётом 3:2 (25:22, 21:25, 20:25, 25:20, 15:13) в пользу «Динамо-ЛО».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

В следующем туре мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» дома сразится с кемеровским «Кузбассом». «Енисей» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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