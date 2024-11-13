Казанский «Зенит» обыграл «Нефтяник» в матче 11-го тура мужской Суперлиги

Закончился матч 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит-Казань» и «Нефтяник» (Оренбург). Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:19) в пользу казанской команды.

В следующем туре мужской Суперлиги «Нефтяник» дома сразится с «Новой» из Новокуйбышевска. «Зенит-Казань» на выезде сыграет с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.