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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 ноября

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, продолжился 11-й тур мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 11-й тур. Расписание матчей:

«Динамо-Урал» – «МГТУ» — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 29:27);
«Кузбасс» – «Факел Ямал» — 2:3 (28:26, 23:25, 25:23, 17:25, 9:15);
«Енисей» – «Динамо-ЛО» — 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 20:25, 13:15);
«НОВА» – «Газпром-Югра» — 0:3 (20:25, 28:30, 18:25);
«Зенит-Казань» – «Нефтяник» — 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:19).

Ранее в матче 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Локомотивом» (Новосибирск) и «Белогорьем» из Белгорода победа осталась за представителями новосибирского клуба. Счёт — 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).

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