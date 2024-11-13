«Ожидали более лёгкой игры». Тренер казанского «Зенита» — о победе над «Нефтяником»
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Старший тренер «Зенита-Казань» Вячеслав Кургузов прокомментировал результат встречи с «Нефтяником» из Оренбурга в рамках 11-го тура мужской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:19) в пользу казанской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Нефтяник
Оренбург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Енин, Михайлов
Нефтяник: Чекмизов, Уразов, Александров, Зинченко, Андреев, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
«Наверное, подсознательно, глядя в турнирную таблицу, ожидали более лёгкой игры. Но тем лучше для нас – мы получили такой урок. Навязали хорошую борьбу, хороший урок преподали. За это им огромное спасибо», — приводит слова Кургузова пресс-служба казанского «Зенита».
В следующем туре мужской Суперлиги «Нефтяник» дома сразится с «Новой» из Новокуйбышевска. «Зенит-Казань» на выезде сыграет с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.
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