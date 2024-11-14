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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 14 ноября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, продолжится 11-й тур мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025. В единственном матче игрового дня встретятся АСК из Нижнего Новгорода и московское «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 11-й тур. Расписание матчей:

  • 19:00 мск. АСК (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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