«Надеюсь, этот провал ненадолго». Тренер «Белогорья» — после поражения от «Локомотива»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков высказался о поражении в матче с новосибирским «Локомотивом» в 11-м туре мужской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 22:25).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
12 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Локомотив: Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
«Что-то делаем не так. Будем разбираться. Не можем справиться не только с Раджабом, а со всей командой. Для нас это не очень хороший результат. Есть какие-то моменты, которые мы будем решать, и я надеюсь, что этот провал ненадолго», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (25 очков). «Белогорье» замыкает тройку лидеров чемпионата с 24 очками.
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