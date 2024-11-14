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«Я доволен». Пламен Константинов оценил победу «Локомотива» над «Белогорьем»

«Я доволен». Пламен Константинов оценил победу «Локомотива» над «Белогорьем»
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов прокомментировал победу своих подопечных над «Белогорьем» в матче 11-го тура мужской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) в пользу новосибирского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
12 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Локомотив: Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Команда сыграла хорошо. После первой партии повернули игру те, кто вышел на замену. Поэтому я доволен: сегодня была командная победа. Был критический момент в третьей партии, в которой мы потеряли концентрацию и отпустили преимущество. «Белогорье» лучше читало нашу игру, и там был ключевой момент, чтобы не отпустить и не продлить игру, в которой до этого момента вели. Такую стабильность, чтобы держать матч до конца, хотелось бы у нас видеть почаще», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (25 очков). «Белогорье» замыкает тройку лидеров чемпионата с 24 очками.

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