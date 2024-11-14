«Я доволен». Пламен Константинов оценил победу «Локомотива» над «Белогорьем»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов прокомментировал победу своих подопечных над «Белогорьем» в матче 11-го тура мужской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) в пользу новосибирского клуба.

«Команда сыграла хорошо. После первой партии повернули игру те, кто вышел на замену. Поэтому я доволен: сегодня была командная победа. Был критический момент в третьей партии, в которой мы потеряли концентрацию и отпустили преимущество. «Белогорье» лучше читало нашу игру, и там был ключевой момент, чтобы не отпустить и не продлить игру, в которой до этого момента вели. Такую стабильность, чтобы держать матч до конца, хотелось бы у нас видеть почаще», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (25 очков). «Белогорье» замыкает тройку лидеров чемпионата с 24 очками.