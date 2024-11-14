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Российская блокирующая Малькова установила рекорд чемпионата Казахстана, набрав 28 очков

Российская блокирующая Малькова установила рекорд чемпионата Казахстана, набрав 28 очков
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35-летняя российская центральная блокирующая Ирина Малькова, выступающая за казахстанский клуб «Берель», установила рекорд национального чемпионата. В матче с «Тураном» россиянка набрала 28 очков. Ранее такого результата не добивалась ни одна блокирующая.

Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:16, 25:15, 27:29, 15:12) в пользу команды Мальковой. «Берель» остаётся единственным клубом в женском чемпионате Казахстана, не допустившим ни одного поражения за семь туров.

Напомним, за свою карьеру Ирина Малькова выступала за саратовский «Протон», казанское «Динамо-Ак Барс», красноярский «Енисей», «Сахалин». Провела сезон-2016/2017 в составе швейцарского «Волеро Цюрих», в сезоне-2020/2021 играла за румынский «Волей Альба Блаж». В чемпионате Казахстана россиянка выступает третий год.

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